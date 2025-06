Fête de la musique 2025 à Terres-de-Caux – Ricarville Terres-de-Caux 20 juin 2025 19:30

Seine-Maritime

Fête de la musique 2025 à Terres-de-Caux Ricarville Place de la mairie Terres-de-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-06-20 19:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

La fête de la musique à Terres-de-Caux se déroulera le vendredi 20 juin à Ricarville :

Départ des festivités à 19h30 et fin à minuit, rdv devant la salle polyvalente (ou à l’intérieur) avec le groupe Les Copains D’Accord.

Tubes des années 60 à aujourd’hui, variété française & internationale à reprendre tous en chœur !

Ricarville Place de la mairie

Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 71 68

English : Fête de la musique 2025 à Terres-de-Caux

The Terres-de-Caux music festival will take place on Friday 20 June in Ricarville :

The festivities start at 7:30pm and finish at midnight, in front of the salle polyvalente (or inside) with the group Les Copains D’Accord.

Hits from the 60s to today, French & international variety to sing along to!

German :

Das Musikfest in Terres-de-Caux findet am Freitag, den 20. Juni in Ricarville statt :

Beginn der Feierlichkeiten um 19:30 Uhr und Ende um Mitternacht, Treffpunkt vor der Mehrzweckhalle (oder drinnen) mit der Gruppe Les Copains D’Accord.

Hits von den 60er Jahren bis heute, französische und internationale Vielfalt zum Mitsingen!

Italiano :

Il festival musicale Terres-de-Caux si terrà venerdì 20 giugno a Ricarville:

I festeggiamenti iniziano alle 19.30 e terminano a mezzanotte. Appuntamento davanti al municipio (o all’interno) con il gruppo Les Copains D’Accord.

Hit dagli anni ’60 a oggi, varietà francese e internazionale da cantare insieme!

Espanol :

El festival de música Terres-de-Caux se celebrará el viernes 20 de junio en Ricarville :

Los festejos comienzan a las 19.30 h y terminan a medianoche. Reúnase frente al ayuntamiento (o en el interior) con el grupo Les Copains D’Accord.

Éxitos de los años 60 hasta hoy, variedades francesas e internacionales para cantar con ellos

L'événement Fête de la musique 2025 à Terres-de-Caux Terres-de-Caux a été mis à jour le 2025-06-13