Fête de la musique 2025 Amboise 21 juin 2025 14:00

Indre-et-Loire

Fête de la musique 2025 Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La fête de la musique est de retour à Amboise. Rendez vous le samedi 21 juin 2025 pour profiter de divers styles musicaux dans une ambiance festive.

Retrouvez le programme sur https://www.ville-amboise.fr/58-3248/fiche/fete-de-la-musique-2025.htm .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English :

The Fête de la Musique returns to Amboise. See you on Saturday, June 21, 2025.

German :

Die Fête de la Musique ist wieder in Amboise. Wir freuen uns auf Samstag, den 21. Juni 2025.

Italiano :

La Fête de la Musique torna ad Amboise. Ci vediamo sabato 21 giugno 2025.

Espanol :

La Fiesta de la Música vuelve a Amboise. Nos vemos el sábado 21 de junio de 2025.

L’événement Fête de la musique 2025 Amboise a été mis à jour le 2025-06-18 par OFFICE AMBOISE