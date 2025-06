Fête de la musique 2025 Boulogne-sur-Mer 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Fête de la musique 2025 Place Dalton Boulogne-sur-Mer

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Pour cette 43e fête de la musique à Boulogne-sur-Mer, découvrez un programme varié et ne

manquez rien des nombreux concerts programmés dans toute la ville ! Retrouvez les

établissements proposant des animations musicales à l’occasion de cette journée dédiée à la

musique.

Place Dalton

18h à 19h Alambda (compo perso, chanson française)

19h45 à 22h SMET (Tribute Johnny Hallyday)

22h30 à 00h DJ Mia’s Connection

Parvis du théâtre

16h30 à 17h Les Voix d’Opale

17h à 17h30 Chorale Chantejoie

18h à 20h Los Burritos de Belleville (orchestre de salsa)

20h30 à 22h Rumba Morena (latino)

22h à 00h Show DJ Greg L Bee et percussionniste Medhi Percus (latino)

Rue Thiers

Le Zinc Manu Evénement (DJ)

Rue Victor Hugo

17h15 à 18h15 Thalie (variété française)

18h15 à 19h30 Zumba et pôle dance

19h30 à 21h Hana (musique latino, soul, percussions, piano, saxo, standards de jazz, musique cubaine

et brésilienne)

EMA

15h défilé des élèves de l’EMA (jusqu’à la bibliothèque des Annoncaides), accompagnés de la fanfare

Sexpiston

Déambulations

15h à 18h fanfare Sexpiston (divers)

17h30 à 18h et de 18h30 à 19h Fanfare Zababoum (musique brésilienne, percussions, accordéon,

triangle)

De 15h30 à 18h Garden Sax (saxophoniste)

Bassin Napoléon (Parking de l’ULCO)

Conviction Army Sound System

Place Lumière

Les Douceurs de Louis animation musicale dès l’après-midi

Place Victor Planchon

Le Rallye et le Danieli Cisco

Rue Nationale

L’Autre’fois animation musicale et barbecue

Rue de l’Ancienne Comédie

L’Alcazar animation musicale

Rue du Doyen

L’Underground café

L’Irish

La Chapelle

Grande Rue

Café Michel (dès 19h)

Le Plaisance Group Never Old (dès 18h)

Le Black Pearl DJ (dès 18h)

Traiteur Bourgois The Wom (dès 18h)

Le Middle

Rue de la Lampe

L’Oncle Sam DJ

Place de France

Bar l’Espace The Spuds (dès 18h) et The Gardeners

Place Frédéric Sauvage

Studio 24, Le Waves Bar, Les Copains, La Réserve A Volo (18h-20h), S2PM (20h-22h), Juliano

(22h-00h)

Le Persan, Les Copines, l’Aurore rue Faidherbe 19h Stardust, 21h Kévin Hellot, 22h30 DJ Pierre

Vanson

Rue Faidherbe

Mam’Dem animation musicale dès 9h et auberge espagnole le midi

L’Entre Potes

Rue Victor Hugo

Atol Démonstration pole dance Sportons nous bien et démo zumba dès 18h15

Le Diplomate DJ années 1980 Lolo forever chante du Claude françois dès 17h

Rue Edmond Rostand

Le Lock Games Northcats band

Quai Gambetta

Lef et Ducat soirée karaoké dès 18h

Quai 42 The house band duo dès 13h

Plage

La Kabane

Médiathèque du Sandettie

Samedi 21 juin Musiquiz à 15h. Blindtest, culture générale, danse, chant ferez-vous partie de

l’équipe qui remportera le plus d’épreuves de notre Grand Quiz Musical ?

Gratuit, sur réservation. Pour tous à partir de 14 ans.

Bibludothèque Damrémont

Ouvre boîte Bib Quiz Hit à 15h. Présentation du jeu créé dans le cadre des Cités Educatives, sur

le thème de la musique.

Gratuit, sur réservation. Pour tous à partir de 6 ans. Renseignements et inscriptions Bibludothèque

Damrémont, Espace Maes, allée Gustave Flaubert, 62200 21 80 97 08

Fermetures tardives

Dans le cadre de la Fête de la Musique, les bars suivants proposeront une fermeture tardive jusqu’à

4h le dimanche 22 Juin 2025 Le Waves, La Réserve, Le Middle, le Seven Seas, l’Underground.

Rue de Lille La Cave de Monsieur Guy concert le dimanche 22 jui .

Place Dalton

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10

