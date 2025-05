Fête de la Musique 2025 • Cusset – Cusset, 21 juin 2025 07:00, Cusset.

S’il y a bien un événement qui fait l’unanimité, c’est la Fête de la Musique. Et cette année encore, vos commerçants cussétois vous préparent un programme musical et festif pour célébrer l’arrivée de l’été comme il se doit.

Coeur de Ville

English :

If there’s one event that everyone loves, it’s the Fête de la Musique. And once again this year, your local merchants are preparing a festive musical program to celebrate the arrival of summer in style.

German :

Wenn es ein Ereignis gibt, über das sich alle einig sind, dann ist es die Fête de la Musique. Und auch in diesem Jahr haben Ihre Händler in Cussèt ein musikalisches und festliches Programm für Sie zusammengestellt, um den Sommer gebührend zu feiern.

Italiano :

Se c’è un evento che tutti amano, è la Festa della Musica. E anche quest’anno i commercianti locali stanno preparando un programma di musica e festeggiamenti per celebrare l’arrivo dell’estate in grande stile.

Espanol :

Si hay un acontecimiento que gusta a todo el mundo, ése es la Fiesta de la Música. Y un año más, sus comerciantes locales preparan un programa musical y festivo para celebrar por todo lo alto la llegada del verano.

