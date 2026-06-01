Fête de la musique 2026 à la Table de Maya Aubenton
Fête de la musique 2026 à la Table de Maya Aubenton samedi 20 juin 2026.
Aubenton
Fête de la musique 2026 à la Table de Maya
Aubenton Aisne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La table de Maya accueille la Fête de la Musique .
Mini concert avec Luis D and friends suivi d’une soirée Nikki Beach.
Restauration sur place planche à partager (jambon à grillé au feu de bois, pomme de terre, salade, fromage.
La table de Maya accueille la Fête de la Musique .
Mini concert avec Luis D and friends suivi d’une soirée Nikki Beach.
Restauration sur place planche à partager (jambon à grillé au feu de bois, pomme de terre, salade, fromage. .
Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 07 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La table de Maya welcomes the Fête de la Musique.
Mini concert with Luis D and friends followed by a Nikki Beach evening.
Catering on site: board to share (wood-grilled ham, potatoes, salad, cheese…).
L’événement Fête de la musique 2026 à la Table de Maya Aubenton a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays de Thiérache