Aubenton

Fête de la musique 2026 à la Table de Maya

Aubenton Aisne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La table de Maya accueille la Fête de la Musique .

Mini concert avec Luis D and friends suivi d’une soirée Nikki Beach.

Restauration sur place planche à partager (jambon à grillé au feu de bois, pomme de terre, salade, fromage.

La table de Maya accueille la Fête de la Musique .

Mini concert avec Luis D and friends suivi d’une soirée Nikki Beach.

Restauration sur place planche à partager (jambon à grillé au feu de bois, pomme de terre, salade, fromage. .

Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 07 21

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English :

La table de Maya welcomes the Fête de la Musique.

Mini concert with Luis D and friends followed by a Nikki Beach evening.

Catering on site: board to share (wood-grilled ham, potatoes, salad, cheese…).

L’événement Fête de la musique 2026 à la Table de Maya Aubenton a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays de Thiérache