Fête de la musique 2026 à Steene Hameau du Grand Millebrugghe Steene

Steene

Fête de la musique 2026 à Steene

Hameau du Grand Millebrugghe 4 Rue de la Gare Steene Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur.

Venez profiter d’une programmation variée, partager un moment entre amis ou en famille et célébrer ensemble l’arrivée de l’été !

Toutes les informations sont à retrouver sur l’affiche.

On vous attend nombreux pour faire la fête ensemble !

Restauration sur place

RDV à l’École Émile Zola Hameau du Grand-Millebrugghe

Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur.

Venez profiter d’une programmation variée, partager un moment entre amis ou en famille et célébrer ensemble l’arrivée de l’été !

Toutes les informations sont à retrouver sur l’affiche.

On vous attend nombreux pour faire la fête ensemble !

Restauration sur place

RDV à l’École Émile Zola Hameau du Grand-Millebrugghe .

Hameau du Grand Millebrugghe 4 Rue de la Gare Steene 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 62 12 90 animsteene@steene.fr

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English :

Get ready for an evening of music, conviviality and good cheer.

Come and enjoy a varied program, share a moment with friends or family and celebrate the arrival of summer together!

All the details are on the poster.

We look forward to seeing you all there to celebrate!

Catering on site

Meet at École Émile Zola ? Hameau du Grand-Millebrugghe

L’événement Fête de la musique 2026 à Steene Steene a été mis à jour le 2026-06-02 par Terre de Flandre Tourisme