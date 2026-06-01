Fête de la musique 2026 à Steene Hameau du Grand Millebrugghe Steene
Fête de la musique 2026 à Steene Hameau du Grand Millebrugghe Steene samedi 20 juin 2026.
Steene
Fête de la musique 2026 à Steene
Hameau du Grand Millebrugghe 4 Rue de la Gare Steene Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur.
Venez profiter d’une programmation variée, partager un moment entre amis ou en famille et célébrer ensemble l’arrivée de l’été !
Toutes les informations sont à retrouver sur l’affiche.
On vous attend nombreux pour faire la fête ensemble !
Restauration sur place
RDV à l’École Émile Zola Hameau du Grand-Millebrugghe
Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur.
Venez profiter d’une programmation variée, partager un moment entre amis ou en famille et célébrer ensemble l’arrivée de l’été !
Toutes les informations sont à retrouver sur l’affiche.
On vous attend nombreux pour faire la fête ensemble !
Restauration sur place
RDV à l’École Émile Zola Hameau du Grand-Millebrugghe .
Hameau du Grand Millebrugghe 4 Rue de la Gare Steene 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 62 12 90 animsteene@steene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for an evening of music, conviviality and good cheer.
Come and enjoy a varied program, share a moment with friends or family and celebrate the arrival of summer together!
All the details are on the poster.
We look forward to seeing you all there to celebrate!
Catering on site
Meet at École Émile Zola ? Hameau du Grand-Millebrugghe
L’événement Fête de la musique 2026 à Steene Steene a été mis à jour le 2026-06-02 par Terre de Flandre Tourisme