Fête de la musique 2026 Bellême
Fête de la musique 2026 Bellême dimanche 21 juin 2026.
Bellême
Fête de la musique 2026
Parc de Vigan Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique de Bellême Monsieur Paul & son orchestre
Venez chanter avec nous Brassens, Dutronc, Jo Dassin, Birkin …
Buvette & restauration sur place. En cas d’intempéries rdv à la salle des fêtes Philippe de Chennevières .
Parc de Vigan Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00
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English : Fête de la musique 2026
L’événement Fête de la musique 2026 Bellême a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand
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