Fête de la musique 2026 Bellême dimanche 21 juin 2026.

Bellême

Fête de la musique 2026

Parc de Vigan Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique de Bellême Monsieur Paul & son orchestre

Venez chanter avec nous Brassens, Dutronc, Jo Dassin, Birkin …

Buvette & restauration sur place. En cas d’intempéries rdv à la salle des fêtes Philippe de Chennevières .

Parc de Vigan Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00

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English : Fête de la musique 2026

L’événement Fête de la musique 2026 Bellême a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand