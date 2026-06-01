Cavalaire-sur-Mer

Fête de la Musique 2026

Rues du Centre-Ville Cavalaire-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une programmation sous le signe de la diversité sonore et des genres. Une rencontre entre des artistes talentueux et des mélomanes pour une soirée de musique, de danse et de divertissement.

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Rues du Centre-Ville Cavalaire-sur-Mer 83240 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 64 00 96 office.culturel@cavalaire.fr

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English : Fête de la Musique and vintage vehicle exhibition

A program of diverse sounds and genres. Talented artists meet music lovers for an evening of music, dance and entertainment.

L’événement Fête de la Musique 2026 Cavalaire-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Cavalaire