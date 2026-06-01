Fête de la musique 2026 de L’Isle Sur le Doubs L’Isle-sur-le-Doubs samedi 20 juin 2026.

L’Isle-sur-le-Doubs

Fête de la musique 2026 de L’Isle Sur le Doubs

Place François Mitterrand L’Isle-sur-le-Doubs Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin à partir de 17h, ce sera la fête de la musique sur la place Mitterrand, dans le parc derrière la Mairie proposée par la municipalité. Divers concerts avec musiciens animeront la soirée (groupe SAPPY, groupe NAKED FACES et groupe COLORADO 2.0)

Buvette et petite restauration

Venez nombreux fêter l’été et la musique ! Entrée libre. .

Place François Mitterrand L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 37 80

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English : Fête de la musique 2026 de L’Isle Sur le Doubs

L’événement Fête de la musique 2026 de L’Isle Sur le Doubs L’Isle-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES