Fête de la Musique 2026 Fleury-sur-Andelle
Fête de la Musique 2026 Fleury-sur-Andelle samedi 20 juin 2026.
Fleury-sur-Andelle
Fête de la Musique 2026
Place de la mairie Fleury-sur-Andelle Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique à Fleury sur Andelle organisée par l’AFC le samedi 20 juin à 19h sur la Place Paul Vatine.
Venez célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale avec le groupe de Rock Broken Arms 27.
Au menu
Adultes 20€
* Cochon grillé
* Fromage
* Dessert
Enfants 12€
* Chipolatas
* Pomme de terre
Réservation obligatoire! Infos et réservations 07 75 75 16 86
Une soirée musicale, gourmande et festive à partager entre amis ou en famille. .
Place de la mairie Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie +33 7 75 75 16 86
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English : Fête de la Musique 2026
L’événement Fête de la Musique 2026 Fleury-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Lyons Andelle