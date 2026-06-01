Fleury-sur-Andelle

Fête de la Musique 2026

Place de la mairie Fleury-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique à Fleury sur Andelle organisée par l’AFC le samedi 20 juin à 19h sur la Place Paul Vatine.

Venez célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale avec le groupe de Rock Broken Arms 27.

Au menu

Adultes 20€

* Cochon grillé

* Fromage

* Dessert

Enfants 12€

* Chipolatas

* Pomme de terre

Réservation obligatoire! Infos et réservations 07 75 75 16 86

Une soirée musicale, gourmande et festive à partager entre amis ou en famille. .

Place de la mairie Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie +33 7 75 75 16 86

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English : Fête de la Musique 2026

L’événement Fête de la Musique 2026 Fleury-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Lyons Andelle