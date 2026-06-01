Fête de la musique 2026 Le bourg Lalheue

Lalheue

Fête de la musique 2026

Le bourg Cour de l’école Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Fête de la Musique débarque à Lalheue ! Le dimanche 21 juin 2026, rendez-vous dès 16 h dans la cour de l’école pour célébrer la musique. cet événement festif réunira les Cabazou et la chorale MéliMélodie. Venez vibrer au rythme des sons de Brayano et rire avec Max et Oslo. Pour parfaire cette ambiance conviviale, une buvette et des snacks seront à votre disposition. Entrée libre, venez nombreux fêter l’été en musique ! .

Le bourg Cour de l’école Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 18 79 24 contact@melimelodie71.fr

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English : Fête de la musique 2026

L’événement Fête de la musique 2026 Lalheue a été mis à jour le 2026-06-01 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne