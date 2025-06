Fête de la Musique à Aix-en-Provence Aix-en-Provence 21 juin 2025 18:00

La Ville d’Aix-en-Provence célèbre la Fête de la Musique. Du centre-ville aux quartiers aixois, cet événement festif et estival irriguera l’ensemble de la Ville.

Onze scènes associatives et amateurs animeront le centre-ville, avec une programmation pour tous les goûts.



// Les scènes en centre ville //

● Aix Qui ?, place Hôtel du Poët: Aix’Qui présente le grand final du tremplin Class’Eurock

● Tribunal de commerce Carbone 14 The 2J’s / Carbone 14 La fusion des styles et des énergies, en plein cœur d’Aix !

● La Rotonde Minuit Cigale

● Footlocker Cold Machine The Gabians

● Place Villon The True Ones

● Place des Tanneurs Juanpi

● Place d’Albertas Aix Balèti

● Place angle rue Marius Reynaud et ancienne Madeleine Natural Bashy Sound System

● Place Verdun La Marmite

● Place des Prêcheurs École Supérieure d’Art d’Aix

● Place des Martyrs de la Résistance Freeson Chorale d’Aix-en-Provence.



// Les scènes autour d’Aix //



● Luynes

L’association Festi’Luynes organise une soirée dans le cadre de la Fête de la musique, place de la Libération.

À partir de 17h Animations tout public, manège pour enfants

19h Démonstration de zumba par l’association Starfit

De 21h à minuit Concert animé par un DJ.



● Puyricard

Le Comité des Réjouissances du Terroir de Puyricard (Comité des Fêtes) organise la Fête de la musique à Puyricard, place de l’église.

18h 20h Scène ouverte / musiciens amateurs

Inscriptions sur comitedesfetespuyricard@gmail.com

20h 1h Groupe de musique

Une buvette sera tenue tout au long de la soirée.



● Les Milles

De 18h à 23h ! Rendez-vous cours Brémond pour une ambiance musicale pour tous avec un DJ set. .

Divers lieux en centre ville

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The city of Aix-en-Provence celebrates the Fête de la Musique. From the city center to the Aix neighborhoods, this festive summer event will take place all over the city.

German :

Die Stadt Aix-en-Provence feiert die Fête de la Musique. Vom Stadtzentrum bis zu den Aachener Stadtvierteln wird dieses festliche und sommerliche Ereignis die ganze Stadt durchziehen.

Italiano :

Aix-en-Provence celebra la Fête de la Musique. Dal centro città ai quartieri di Aix, questo festoso evento estivo si svolgerà in tutta la città.

Espanol :

Aix-en-Provence celebra la Fiesta de la Música. Desde el centro de la ciudad hasta los barrios de Aix, este evento festivo de verano tendrá lugar por toda la ciudad.

