Fête de la musique à Allennes-les-Marais Salle Léo Lagrange Allennes-les-Marais samedi 14 juin 2025.

Fête de la musique à Allennes-les-Marais Samedi 14 juin, 19h30 Salle Léo Lagrange Nord

Entrée libre

Cette année, la scène sera ouverte aux talents locaux de 16h à 19h ! Tu chantes ? Tu joues d’un instrument ? Tu as un groupe ? Viens partager ta passion avec nous. Que tu sois amateur ou confirmé, c’est le moment de te faire entendre !

Le public votera pour sa prestation préférée, de nombreux lots sont à gagner !

Inscriptions obligatoires au comitefetesalm@gmail.com.

Et bien sûr, la soirée continuera en musique avec :

Une déambulation dans les rues rythmée par l’Harmonie de 19h à 19h30

La compagnie Batukawa et ses percussions

Los Gringos

Distillerie

16h-19h : Scène ouverte (sur inscription)

19h-19h30 : Déambulation festive dans le village

Salle Léo Lagrange

19h30 : Accueil festif par la Batukawa suivi du concert de Los Gringos

Salle Léo Lagrange Rue de Verdun, 59251 Allennes-les-Marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France

En partenariat avec lille3000, la commune d’Allennes-les-Marais et le Comité des Fêtes organisent la Fête de la Musique le samedi 21 juin 2025 fiesta lille3000

La Companÿa