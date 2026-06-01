Fête de la musique à Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis vendredi 19 juin 2026.

Argentré-du-Plessis

Fête de la musique à Argentré-du-Plessis

Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique à Argentré-du-Plessis le vendredi 19 juin !

Rendez-vous dès 19h pour une soirée festive et conviviale !

Au programme

– Bagad dor Vras

– Un Blind Test et DJ Set avec les Vinyl Lovers

– Les Monty Picon

Gratuit

Buvette et restauration sur place, assurées par les bénévoles des associations de la commune .

Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 61 27

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English :

L’événement Fête de la musique à Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-06-05 par OT VITRE