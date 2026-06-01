Fête de la musique à Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis
Fête de la musique à Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis vendredi 19 juin 2026.
Argentré-du-Plessis
Fête de la musique à Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique à Argentré-du-Plessis le vendredi 19 juin !
Rendez-vous dès 19h pour une soirée festive et conviviale !
Au programme
– Bagad dor Vras
– Un Blind Test et DJ Set avec les Vinyl Lovers
– Les Monty Picon
Gratuit
Buvette et restauration sur place, assurées par les bénévoles des associations de la commune .
Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 61 27
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English :
L’événement Fête de la musique à Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-06-05 par OT VITRE