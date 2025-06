Fête de la Musique à Aureille – Aureille 21 juin 2025 19:30

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique à Aureille Samedi 21 juin 2025 à partir de 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place de la Fontaine Aureille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21 19:30:00

Samedi 21 juin, profitez de la Fête de la Musique à Aureille, dans le centre du village, à partir de 19h30 !

Au programme :



19h30 Scène ouverte (organisée par l’association l’Aureille Musicale)

22h Groupe pop rock « Mister O » .

Place de la Fontaine

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

English :

On Saturday 21 June, enjoy the Music Festival in Aureille, in the village centre, from 7.30pm!

German :

Genießen Sie am Samstag, den 21. Juni, ab 19:30 Uhr das Musikfest in Aureille im Dorfzentrum!

Italiano :

Sabato 21 giugno, godetevi la Fête de la Musique ad Aureille, nel centro del villaggio, a partire dalle 19.30!

Espanol :

El sábado 21 de junio, disfrute de la Fiesta de la Música en Aureille, en el centro del pueblo, a partir de las 19.30 h

L’événement Fête de la Musique à Aureille Aureille a été mis à jour le 2025-06-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles