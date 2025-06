Fête de la musique à Avanton – Rue Saint-Mandé Avanton 21 juin 2025 18:00

Vienne

Fête de la musique à Avanton Rue Saint-Mandé Parc de la salle des fêtes Avanton Vienne

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

2025-06-21

Fête de la Musique à Avanton

Samedi 21 juin 2025 De 18h à 22h

Parc de la salle des fêtes Accès libre

Venez célébrer la musique dans une ambiance conviviale à Avanton !

Au programme :

18h30 Concert d’Adrilotte

19h30 Concert de Lola DS Trio

Deux concerts en plein air pour une soirée festive et musicale ouverte à tous.

Restauration sur place :

La Crée’Pierre vous propose une formule galette + crêpe dessert à 15,50 €.

Galettes au choix :

Obelix

Paysanne

Provençale

Complète

Crêpes dessert au choix :

Chocolat

Crème de marron

Confiture

Sucre

Buvette tenue par l’association GVA

?? Réservation des repas conseillée 07 68 87 74 86

En cas de mauvais temps, repli dans la salle des fêtes. .

Rue Saint-Mandé Parc de la salle des fêtes

Avanton 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 87 74 86

English : Fête de la musique à Avanton

Fête de la Musique in Avanton

Saturday, June 21, 2025 ? From 6pm to 10pm

Parc de la salle des fêtes ? Free access

Come and celebrate music in Avanton!

On the program :

6:30pm: Concert by Adrilotte

7:30pm: Concert by Lola DS Trio

German : Fête de la musique à Avanton

Fête de la Musique in Avanton

Samstag, 21. Juni 2025 ? Von 18 Uhr bis 22 Uhr

Park des Festsaals ? Freier Zugang

Feiern Sie die Musik in einer geselligen Atmosphäre in Avanton!

Auf dem Programm stehen :

18:30 Uhr: Konzert von Adrilotte

19.30 Uhr: Konzert von Lola DS Trio

Italiano :

Festa della musica ad Avanton

Sabato 21 giugno 2025 ? Dalle 18.00 alle 22.00

Parco della sala delle feste ? Accesso libero

Venite a festeggiare la musica in un’atmosfera amichevole ad Avanton!

In programma:

18.30: Concerto degli Adrilotte

19.30: Concerto del Trio Lola DS

Espanol : Fête de la musique à Avanton

Fiesta de la Música en Avanton

Sábado 21 de junio de 2025 ? De 18h00 a 22h00

Parc de la salle des fêtes ? Acceso libre

¡Ven a celebrar la música en un ambiente agradable en Avanton!

En el programa:

18.30 h: Concierto de Adrilotte

19.30 h: Concierto de Lola DS Trío

L’événement Fête de la musique à Avanton Avanton a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou