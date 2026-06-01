FÊTE DE LA MUSIQUE À BADAROUX Badaroux samedi 20 juin 2026.

Badaroux

FÊTE DE LA MUSIQUE À BADAROUX

Badaroux Lozère

Tarif : 13 – 13 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le bar l’escale et le restaurant le plaisir des sens vous proposent de démarrer l’été avec la fête de la musique.

Dès 19h Tomates mozzarella, rougail poulet, riz, tarte fine à l’abricot.

Tarif 20€ et 13€pour les enfants de moins de 12 ans

Information et réservation avant le 19 juin 04 66 46 57 23 .

Badaroux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 46 57 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À BADAROUX Badaroux a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-CDT48