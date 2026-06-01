FÊTE DE LA MUSIQUE À BADAROUX Badaroux
FÊTE DE LA MUSIQUE À BADAROUX Badaroux samedi 20 juin 2026.
Badaroux
FÊTE DE LA MUSIQUE À BADAROUX
Badaroux Lozère
Tarif : 13 – 13 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le bar l’escale et le restaurant le plaisir des sens vous proposent de démarrer l’été avec la fête de la musique.
Dès 19h Tomates mozzarella, rougail poulet, riz, tarte fine à l’abricot.
Tarif 20€ et 13€pour les enfants de moins de 12 ans
Information et réservation avant le 19 juin 04 66 46 57 23 .
Badaroux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 46 57 23
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English :
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À BADAROUX Badaroux a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-CDT48