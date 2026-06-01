Fête de la musique à Balazé Balazé
Fête de la musique à Balazé Balazé vendredi 19 juin 2026.
Balazé
Fête de la musique à Balazé
Balazé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique organisé par le Comité des Fêtes de Balazé le vendredi 19 juin 2026 !
Au programme
– un site naturel ombragé et verdoyant
-des produits locaux et fait maison
– une équipe de bénévoles ultra motivée
– pour l’ambiance musicale Alfaken, Apes O’Clock, Karpatt et Super Cagette
Soirée gratuite et ouverte à tous .
Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 98 87 18
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English :
L’événement Fête de la musique à Balazé Balazé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT VITRE