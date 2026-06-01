Fête de la musique à Balazé Balazé vendredi 19 juin 2026.

Balazé

Fête de la musique à Balazé

Balazé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique organisé par le Comité des Fêtes de Balazé le vendredi 19 juin 2026 !

Au programme

– un site naturel ombragé et verdoyant

-des produits locaux et fait maison

– une équipe de bénévoles ultra motivée

– pour l’ambiance musicale Alfaken, Apes O’Clock, Karpatt et Super Cagette

Soirée gratuite et ouverte à tous .

Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 98 87 18

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English :

L’événement Fête de la musique à Balazé Balazé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT VITRE