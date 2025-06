Fête de la Musique à Bédenac – Bedenac 21 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Fête de la Musique à Bédenac salle des fêtes Bedenac Charente-Maritime

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

A la salle des fêtes, animation par DJ Sonomusik

salle des fêtes

Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 21 79 53

English :

In the village hall, entertainment by DJ Sonomusik

German :

Im Festsaal, Unterhaltung durch DJ Sonomusik

Italiano :

Nella sala del villaggio, intrattenimento a cura di DJ Sonomusik

Espanol :

En la sala del pueblo, animación a cargo de DJ Sonomusik

