Boissay

Fête de la Musique à Boissay

236 Rue de la Clef des Champs Boissay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:30:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la musique sous toutes ses formes à la Fête de la Musique à Boissay !

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez vibrer au rythme de la fanfare de Ry, des énergiques Bu7étistes, des harmonies vocales d’Euphonie et de l’énergie festive de Shak’Head !

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique pour tous et du plaisir partagé en famille ou entre amis.

Une journée entière pour vibrer, chanter, partager

Buvette & restauration sur place avec Franck & Nicole et toute leur équipe pour combler les petites faims et grandes soifs !

Entrée libre Ambiance garantie !

On vous attend nombreux ! .

236 Rue de la Clef des Champs Boissay 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 00 14 mairie.boissay@orange.fr

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English : Fête de la Musique à Boissay

L’événement Fête de la Musique à Boissay Boissay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin