Fête de la musique à Bolbec – Parc du val-aux-Grès Bolbec, 21 juin 2025 19:00, Bolbec.

Seine-Maritime

Fête de la musique à Bolbec Parc du val-aux-Grès 48 Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

2025-06-21

La Ville, en partenariat avec La Fabrik à Sons, vous dévoile la programmation de la fête de la musique !

RDV samedi 21 juin de 19h à 23h30 au château du Val-aux-Grès à Bolbec.

Le groupe Toobab, la chanteuse Cerise ainsi qu’un DJ animeront la soirée.

Food trucks & buvette sur place.

Parc du val-aux-Grès 48 Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13

English : Fête de la musique à Bolbec

The town, in partnership with La Fabrik à Sons, unveils the program for the Fête de la Musique!

Join us Saturday June 21 from 7pm to 11:30pm at the Château du Val-aux-Grès in Bolbec.

The group Toobab, the singer Cerise and a DJ will host the evening.

Food trucks & refreshments on site.

German :

Die Stadt enthüllt in Zusammenarbeit mit La Fabrik à Sons das Programm der Fête de la Musique!

RDV Samstag, den 21. Juni von 19:00 bis 23:30 Uhr im Schloss Val-aux-Grès in Bolbec.

Die Gruppe Toobab, die Sängerin Cerise sowie ein DJ werden den Abend gestalten.

Foodtrucks & Erfrischungsstände vor Ort.

Italiano :

Il Comune, in collaborazione con La Fabrik à Sons, presenta il programma della Festa della Musica!

Venite a trovarci sabato 21 giugno dalle 19.00 alle 23.30 al Château du Val-aux-Grès di Bolbec.

Il gruppo Toobab, la cantante Cerise e un DJ animeranno la serata.

Camioncini e rinfreschi sul posto.

Espanol :

¡El Ayuntamiento, en colaboración con La Fabrik à Sons, desvela el programa de la Fête de la Musique!

Venga a vernos el sábado 21 de junio de 19:00 a 23:30 en el Château du Val-aux-Grès de Bolbec.

El grupo Toobab, la cantante Cerise y un DJ animarán la velada.

Camiones de comida y refrescos in situ.

