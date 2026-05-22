Fête de la musique à Bolbec Rue de la République Bolbec

Bolbec

Fête de la musique à Bolbec

Rue de la République Centre-ville Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Ville de Bolbec, en partenariat avec la Fabrik à Sons et l’Association Bolbécaise des Commerçants, vous donne rendez-vous le samedi 20 juin 2026 en centre-ville pour une soirée festive, conviviale et 100 % musique !

Au programme

-Graffiti & Osmoz de 16h à 18h

-Hada de 19h30 à 20h15

-For The Hackers de 20h30 à 22h

Profitez également de la braderie des commerçants dès 10h pour flâner, découvrir et partager un moment en famille ou entre amis. .

Rue de la République Centre-ville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13

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English : Fête de la musique à Bolbec

L’événement Fête de la musique à Bolbec Bolbec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme