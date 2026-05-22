Fête de la musique à Bolbec Rue de la République Bolbec
Fête de la musique à Bolbec Rue de la République Bolbec samedi 20 juin 2026.
Bolbec
Fête de la musique à Bolbec
Rue de la République Centre-ville Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La Ville de Bolbec, en partenariat avec la Fabrik à Sons et l’Association Bolbécaise des Commerçants, vous donne rendez-vous le samedi 20 juin 2026 en centre-ville pour une soirée festive, conviviale et 100 % musique !
Au programme
-Graffiti & Osmoz de 16h à 18h
-Hada de 19h30 à 20h15
-For The Hackers de 20h30 à 22h
Profitez également de la braderie des commerçants dès 10h pour flâner, découvrir et partager un moment en famille ou entre amis. .
Rue de la République Centre-ville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13
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English : Fête de la musique à Bolbec
L’événement Fête de la musique à Bolbec Bolbec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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