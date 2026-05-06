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Fête de la musique à Bosc-le-Hard Sur l’esplanade de la Mairie Bosc-le-Hard

Fête de la musique à Bosc-le-Hard Sur l’esplanade de la Mairie Bosc-le-Hard vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Sur l'esplanade de la Mairie

Adresse : 217 Place du Marché

Ville : 76850 Bosc-le-Hard

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bosc-le-Hard

Fête de la musique à Bosc-le-Hard

Sur l’esplanade de la Mairie 217 Place du Marché Bosc-le-Hard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Venez célébrer la fête de la musique le vendredi 12 juin au soir sur l’esplanade de la mairie à partir de 18h !
Avec les élèves de l’école de musique ASCPB il y aura un groupe de Rock Français et Anglo-Saxon.
Restauration possible sur place avec la présence d’un food-truck et d’une buvette.
Entrée gratuite.   .

Sur l’esplanade de la Mairie 217 Place du Marché Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 30 53  secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr

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English : Fête de la musique à Bosc-le-Hard

L’événement Fête de la musique à Bosc-le-Hard Bosc-le-Hard a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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