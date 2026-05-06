Fête de la musique à Bosc-le-Hard Sur l’esplanade de la Mairie Bosc-le-Hard

Bosc-le-Hard

Fête de la musique à Bosc-le-Hard

Sur l’esplanade de la Mairie 217 Place du Marché Bosc-le-Hard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez célébrer la fête de la musique le vendredi 12 juin au soir sur l’esplanade de la mairie à partir de 18h !

Avec les élèves de l’école de musique ASCPB il y aura un groupe de Rock Français et Anglo-Saxon.

Restauration possible sur place avec la présence d’un food-truck et d’une buvette.

Entrée gratuite. .

Sur l’esplanade de la Mairie 217 Place du Marché Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 30 53 secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr

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English : Fête de la musique à Bosc-le-Hard

L’événement Fête de la musique à Bosc-le-Hard Bosc-le-Hard a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin