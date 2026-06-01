Fête de la musique à Boué Boué samedi 20 juin 2026.

Boué

Fête de la musique à Boué

Boué Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la Musique, replongez dans l’ambiance des années 80 !

L’association Boué Animation vous invite à sa soirée Flash Back, une soirée festive placée sous le signe des plus grands tubes des années 80.

Laissez-vous entraîner par Falko et Valy, un duo dynamique qui saura mettre l’ambiance et vous faire chanter et danser tout au long de la soirée.

Entrée gratuite et buvette sur place

Venez nombreux partager un moment convivial et festif.

À l’occasion de la Fête de la Musique, replongez dans l’ambiance des années 80 !

L’association Boué Animation vous invite à sa soirée Flash Back, une soirée festive placée sous le signe des plus grands tubes des années 80.

Laissez-vous entraîner par Falko et Valy, un duo dynamique qui saura mettre l’ambiance et vous faire chanter et danser tout au long de la soirée.

Entrée gratuite et buvette sur place

Venez nombreux partager un moment convivial et festif. .

Boué 02450 Aisne Hauts-de-France +33 6 12 90 47 92 boueanimation02@gmail.com

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English :

Take a trip back to the 80s for the Fête de la Musique!

The Boué Animation association invites you to its Flash Back party, a festive evening featuring the greatest hits of the 80s.

Falko and Valy, a dynamic duo, will set the mood and keep you singing and dancing all evening long.

Free admission and refreshments on site

Come one, come all to share a convivial and festive moment.

L’événement Fête de la musique à Boué Boué a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays de Thiérache