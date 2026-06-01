Bourg-Achard

Fête de la musique à Bourg-Achard

Bourg-Achard Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez vibrer au rythme de la musique !

Dimanche 21 juin 2026, la commune de Bourg-Achard organisera la fête de la musique, sur la place de la mairie et dans la Grande rue !

La commune de Bourg-Achard vous donne rendez-vous dimanche 21 juin 2026, pour venir vibrer au rythme de la musique, pour une édition de la fête de la musique particulièrement riche. En effet, le programme débutera dès 14h30, au P’tit Salon, dans la Grande rue.

Divers points de restauration seront également disponibles pour passer un moment encore plus agréable !

Au programme de cette édition

De 14h30 à 17h00 scène ouverte au P’tit Salon, dans la Grande rue

16h15 Travel Spirit, sur la place de la mairie

A partir de 17h00 Dualité et Converse’Boy au P’tit Salon, dans la Grande rue

18h30 Chorale de l’École des Arts de Bourg-Achard, place de la mairie

19h15 Tempo, sur la place de la mairie

20h15 Rock N Beers, sur la place de la mairie

21h30 AfterWork, sur la place de la mairie

Le bar Le 88 participera également à cet évènement en accueillant un groupe devant son commerce qui animera la Grande rue sur l’ensemble de la soirée.

Pour l’occasion, la circulation et le stationnement seront interdits dans la Grande rue, rue de la place de la mairie et sur la place de la mairie, à partir de 15h00, le dimanche 21 juin 2026.

Lieu et horaire

Place de la mairie et grande rue

27310 Bourg-Achard

Contact

Service communication et culture Mairie de Bourg Achard

cultureba@mairie-bourgachard.fr

02 32 56 72 48 .

Bourg-Achard 27310 Eure Normandie +33 2 32 56 72 48 cultureba@mairie-bourgachard.fr

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English : Fête de la musique à Bourg-Achard

L’événement Fête de la musique à Bourg-Achard Bourg-Achard a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie