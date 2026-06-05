Fête de la musique à Brest Ville de Brest Brest
Fête de la musique à Brest Ville de Brest Brest dimanche 21 juin 2026.
Brest
Fête de la musique à Brest
Ville de Brest Divers Lieux Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous donné pour célébrer ensemble la musique !
Informations pratiques
Retrouvez tout le programme et les horaires détaillés sur Brest.fr les jours précédant l’événement. .
Ville de Brest Divers Lieux Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fête de la musique à Brest Brest a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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