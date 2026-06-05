Fête de la musique à Brest Ville de Brest Brest

Brest

Fête de la musique à Brest

Ville de Brest Divers Lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous donné pour célébrer ensemble la musique !

Informations pratiques

Retrouvez tout le programme et les horaires détaillés sur Brest.fr les jours précédant l’événement. .

Ville de Brest Divers Lieux Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique à Brest Brest a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue