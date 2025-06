Fête de la Musique à Bruz – Place du Docteur Joly Bruz 21 juin 2025

Fête de la Musique à Bruz Place du Docteur Joly Bruz Samedi 21 juin, 18h00 Gratuit, entrée libre

Le soir du 21 juin, une seule fête compte, celle de la musique ! Bruz sera en fête sur les places Pagnol et Dr Joly et sur le parvis du Grand Logis du 18h à minuit.

Entre amis ou en familles venez chanter, danser et profiter des spectacles programmés ou spontanés. Vous souhaitez partager spontanément votre talent ? Un espace scène ouverte sera proposé devant le Grand Logis.

**Retrouvez la programmation scène par scène.**

### Place Marcel Pagnol :

* 18h: O Gaby (Chanson française)

* 19h05 : Musique sur la Rive Sud (Ensemble de musiques actuelles)

* 20h10 : Eariees (Pop indépendante)

* 21h15 : Soul Ellen and the Cliff Barnes (Foundation Pop/Soul/Funk)

* 22h20 : Baboon’s (Pop rock)

* 23h25 : Rue de Rennes (Pop rock)

### Place du Docteur Joly :

* 18h30 : Groupe vocal Sol Mineur (Choeur de chanson française)

* 19h35 : EMCR (Musique & Co Orchestre)

* 20h40 : Orré (Reprises françaises et anglophones)

* 21h45 : Looking for Nessie (Pop rock)

* 22h50 : Emay Dee (Rap)

### Esplanade du Grand Logis :

18h : A Vent Sons la Musique (Ensemble de cuivres)

19h05 : Sheep Under Bridge (Rock)

20h15 : Scène ouverte : Artistes musicaux, installez-vous librement et partagez vos talents ! Animée par l’association Bruzik.

Buvettes et restaurations

**Plusieurs points buvettes et restaurations seront proposés tout au long de cette soirée :**

* Place Marcel Pagnol par l’association Les Crayons d’Isa

* Place Docteur Joly par l’association Bruz Solidarité

* Esplanade du Grand Logis par l’ALB BBGym & Kidsports

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé).

### Comment s’y rendre ?

Pour venir à la fête de la musique, privilégiez les modes de déplacement doux :

* À pied et à vélo (des parkings vélos sont présents devant chaque scènes)

* En bus : lignes C7 et 59, arrêt Bruz Centre

* En covoiturage : [https://www.blablacardaily.com/](https://www.blablacardaily.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-21T23:59:00.000+02:00

Place du Docteur Joly 1 Place du Docteur Joly 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine