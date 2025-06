FÊTE DE LA MUSIQUE À « CABES » Cabestany 21 juin 2025 18:00

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE À « CABES » Rue Guilhem de Cabestany Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez célébrer l’été en musique avec nous !

Rue Guilhem de Cabestany

Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07

English :

Come and celebrate summer with us!

German :

Feiern Sie mit uns den Sommer mit Musik!

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con noi!

Espanol :

¡Ven a celebrar el verano con nosotros!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À « CABES » Cabestany a été mis à jour le 2025-06-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME