Fête de la musique à Cappellebrouck Cappelle-Brouck samedi 20 juin 2026.

Cappelle-Brouck

Fête de la musique à Cappellebrouck

2658 Route de Bourbourg Cappelle-Brouck Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Préparez-vous à chanter, danser et profiter d’une soirée de folie… et 100% GRATUITE !

Au programme

* 18h30 Ambiance accordéon

* 19h Hepsyloon

* 21h Monkey Poks

* 22h DJ Bouli pour finir en beauté !

Entre amis, en famille ou entre voisins… venez mettre l’ambiance avec nous. Bonne humeur garantie !

On compte sur vous pour enflammer la piste.

Entrée libre

Espace couvert derrière la salle des Fêtes

Petite Restauration avec Chez Nounoune # 79% Près De Chez Vous & buvette sur place avec le foot US COLME.

Préparez-vous à chanter, danser et profiter d’une soirée de folie… et 100% GRATUITE !

Au programme

* 18h30 Ambiance accordéon

* 19h Hepsyloon

* 21h Monkey Poks

* 22h DJ Bouli pour finir en beauté !

Entre amis, en famille ou entre voisins… venez mettre l’ambiance avec nous. Bonne humeur garantie !

On compte sur vous pour enflammer la piste.

Entrée libre

Espace couvert derrière la salle des Fêtes

Petite Restauration avec Chez Nounoune # 79% Près De Chez Vous & buvette sur place avec le foot US COLME. .

2658 Route de Bourbourg Cappelle-Brouck 59630 Nord Hauts-de-France +33 3 28 22 29 96

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English :

Get ready to sing, dance, and enjoy a wild night out… and it’s 100% FREE!

On the program:

* 6:30 PM: Accordion music

* 7:00 PM: Hepsyloon

* 9:00 PM: Monkey Poks

* 10:00 PM: DJ Bouli to wrap things up in style!

Whether with friends, family, or neighbors—come join us and liven up the party. Good vibes guaranteed!

We’re counting on you to get the dance floor going.

Free admission

Covered area behind the community hall

Light refreshments available from Chez Nounoune #79% Pr%E8s De Chez Vous & on-site bar with COLME American football.

L’événement Fête de la musique à Cappellebrouck Cappelle-Brouck a été mis à jour le 2026-06-13 par Terre de Flandre Tourisme