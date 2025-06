Fête de la musique à Carchet City – Carchet City Aignan 21 juin 2025 19:00

Gers

Fête de la musique à Carchet City Carchet City AIGNAN Aignan Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La fête de la musique s’invite à Carchet City, et avec elle, une soirée festive et conviviale !

Organisée par DJ ERICOS ANIMATION, une soirée dansante et karaoké accompagnés de Tapas mexicaines et de boissons pour vous faire danser et chanter toute la nuit.

Carchet City AIGNAN

Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 35 32 18 73 animation@carchet.city

English :

The fête de la musique is coming to Carchet City, and with it, a festive and convivial evening!

Organized by DJ ERICOS ANIMATION, an evening of dancing and karaoke, accompanied by Mexican tapas and drinks, will keep you dancing and singing the night away.

German :

Die Fête de la Musique lädt sich in Carchet City ein und mit ihr ein festlicher und geselliger Abend!

Organisiert von DJ ERICOS ANIMATION, ein Tanz- und Karaokeabend, begleitet von mexikanischen Tapas und Getränken, damit Sie die ganze Nacht tanzen und singen können.

Italiano :

Il festival musicale arriva a Carchet City, e con esso una serata di festa e convivialità!

Organizzata da DJ ERICOS ANIMATION, una serata di ballo e karaoke accompagnata da tapas messicane e bevande che vi faranno ballare e cantare tutta la notte.

Espanol :

El festival de música llega a la ciudad de Carchet, ¡y con él una velada festiva y de convivencia!

Organizada por DJ ERICOS ANIMATION, una noche de baile y karaoke acompañada de tapas mexicanas y bebidas para bailar y cantar toda la noche.

