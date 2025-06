Fête de la Musique à Carsac La Halle Paysanne Carsac-Aillac 21 juin 2025 18:00

Dordogne

Fête de la Musique à Carsac La Halle Paysanne 74 Route de Vitrac Carsac-Aillac Dordogne

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

L’association Vivre à Carsac-Aillac organise la Fête de la Musique le samedi 21 juin à partir de 18h à la Halle Paysanne de Carsac-Aillac. Au programme danse, chanson et musique festive avec Les Miss-Ti-Couettes, Julie Noirrac et Les Rock’n Railleurs.

Les concerts sont gratuits.

Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place. .

La Halle Paysanne 74 Route de Vitrac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 56 77 56

English : Fête de la Musique à Carsac

The association Vivre à Carsac-Aillac is organizing the Fête de la Musique on Saturday June 21 from 6pm at the Halle Paysanne in Carsac-Aillac. On the program: dance, song and festive music with Les Miss-Ti-Couettes, Julie Noirrac and Les Rock?n Railleurs.

German : Fête de la Musique à Carsac

Der Verein Vivre à Carsac-Aillac organisiert die Fête de la Musique am Samstag, den 21. Juni ab 18 Uhr in der Halle Paysanne in Carsac-Aillac. Auf dem Programm stehen Tanz, Chanson und festliche Musik mit Les Miss-Ti-Couettes, Julie Noirrac und Les Rock?n Railleurs.

Italiano :

L’associazione Vivre à Carsac-Aillac organizza la Fête de la Musique sabato 21 giugno dalle 18:00 presso la Halle Paysanne di Carsac-Aillac. In programma: balli, canti e musica di festa con Les Miss-Ti-Couettes, Julie Noirrac e Les Rock?n Railleurs.

Espanol : Fête de la Musique à Carsac

La asociación Vivre à Carsac-Aillac organiza la Fiesta de la Música el sábado 21 de junio a partir de las 18.00 h en la Halle Paysanne de Carsac-Aillac. En el programa: danza, canto y música festiva con Les Miss-Ti-Couettes, Julie Noirrac y Les Rock?n Railleurs.

