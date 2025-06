Fête de la Musique à Cassis Cassis 21 juin 2025 19:30

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique à Cassis Samedi 21 juin de 19h30 à 23h. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Célébration populaire et internationale de la diversité musicale, la fête de la musique a lieu le 21 juin, jour du solstice d’été. Elle a pour ambition d’encourager les amateurs et les professionnels à jouer de la musique dans l’espace public.

A Cassis, plusieurs groupes cassidains animeront la place Baragnon de 19h30 à 23h, avec une programmation rock et variétés



19h30 19h45 Why not

20h 21h30 Pink Parachute

21h45 23h Les Demoiz’l .

Place Baragnon

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

English :

A popular international celebration of musical diversity, the Fête de la Musique takes place on June 21, the day of the summer solstice. Its aim is to encourage amateurs and professionals alike to play music in public spaces.

German :

Die Fête de la Musique ist eine populäre und internationale Feier der musikalischen Vielfalt und findet am 21. Juni, dem Tag der Sommersonnenwende, statt. Sie soll Amateure und Profis dazu ermutigen, im öffentlichen Raum zu musizieren.

Italiano :

Celebrazione internazionale della diversità musicale, la Fête de la Musique si svolge il 21 giugno, il giorno del solstizio d’estate. Il suo scopo è quello di incoraggiare dilettanti e professionisti a suonare la musica negli spazi pubblici.

Espanol :

Popular celebración internacional de la diversidad musical, la Fiesta de la Música tiene lugar el 21 de junio, día del solsticio de verano. Su objetivo es animar a aficionados y profesionales a tocar música en espacios públicos.

