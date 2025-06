FETE DE LA MUSIQUE À CLARET Claret 21 juin 2025 07:00

Hérault

FETE DE LA MUSIQUE À CLARET Esplanade Claret Hérault

La fête de la musique aura lieu à Claret le samedi 21 juin sur l’esplanade du village de 14h30 à 01h.

Elle est organisé par « l’école de musique des verriers » et « l’atelier » de Claret.

Restauration et buvette sur place.

Des groupes, et élèves, ainsi qu’une fin de soirée dansante avec DJ. .

Claret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 02 93 80 mairie@claret.fr

English :

The fête de la musique will take place in Claret on Saturday June 21st on the village esplanade from 2.30pm to 1am.

It is organized by the « école de musique des verriers » and « l’atelier » of Claret.

German :

Das Musikfest findet in Claret am Samstag, den 21. Juni, auf der Esplanade des Dorfes von 14:30 bis 01:00 Uhr statt.

Sie wird von der « Musikschule der Glasmacher » und dem « Atelier » von Claret organisiert.

Italiano :

La festa della musica si terrà a Claret sabato 21 giugno sulla spianata del villaggio dalle 14.30 all’una di notte.

È organizzata dall' »école de musique des verriers » e da « l’atelier » di Claret.

Espanol :

La fiesta de la música tendrá lugar en Claret el sábado 21 de junio, en la explanada del pueblo, de 14.30 a 1 de la madrugada.

Está organizada por la « école de musique des verriers » y « l’atelier » de Claret.

