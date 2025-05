Fête de la Musique à Cléré-sur-Layon – Cléré-sur-Layon, 20 juin 2025 19:00, Cléré-sur-Layon.

Maine-et-Loire

Fête de la Musique à Cléré-sur-Layon Place Saint-Francaire Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Soirée organisée par ​Les Amis de Passavant et Cléré-sur-Layon.

Pour commencer la soirée, une scène ouverte invite chacun à venir dès 19h avec son instrument de musique pour vivre une expérience face au public (ouverture par les écoles de Cléré).

Deux concerts suivront avec le groupe Waldden (Reggae, Folk, Rock) suivi du groupe Wh4tfor (Rock).

Buvette et restauration sur place. .

Place Saint-Francaire

Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire chbeaufils@wanadoo.fr

English :

Evening organized by the Friends of Passavant and Cléré-sur-Layon.

German :

Abend, organisiert von ?Les Amis de Passavant et Cléré-sur-Layon.

Italiano :

Serata organizzata dagli Amici del Passavant e di Cléré-sur-Layon.

Espanol :

Velada organizada por los Amigos de Passavant y Cléré-sur-Layon.

L’événement Fête de la Musique à Cléré-sur-Layon Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2025-05-11 par Office de tourisme du Choletais