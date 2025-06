Fête de la musique à Condat – route des Genestes Condat 20 juin 2025 19:30

Lot

Fête de la musique à Condat route des Genestes Restaurant ÔDuo Condat Lot

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 19:30:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

La commune de Condat vous invite à célébrer la Fête de la Musique avec un concert du groupe Les Tam’s. Soirée ouverte à tous avec buvette et restauration rapide sur place

.

route des Genestes Restaurant ÔDuo

Condat 46110 Lot Occitanie

English :

The commune of Condat invites you to celebrate the Fête de la Musique with a concert by the group Les Tam?s. Evening open to all, with refreshments and fast food on site

German :

Die Gemeinde Condat lädt Sie ein, die Fête de la Musique mit einem Konzert der Gruppe Les Tam?s zu feiern. Der Abend ist für alle offen, mit Getränken und Snacks vor Ort

Italiano :

Il comune di Condat vi invita a celebrare la Festa della Musica con un concerto del gruppo Les Tam?s. La serata è aperta a tutti, con rinfreschi e fast food disponibili sul posto

Espanol :

El municipio de Condat le invita a celebrar la Fiesta de la Música con un concierto del grupo Les Tam?s. La velada está abierta a todos, con refrescos y comida rápida disponibles in situ

L’événement Fête de la musique à Condat Condat a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Vallée de la Dordogne