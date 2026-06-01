Condat-sur-Ganaveix

Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix

Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Spectacle des enfants de l’école de Condat, groupe folklorique Las Chambas Finas et artistes locaux.

Repas steak frites avec viandes Limousine, Aubrac et Salers, fromage, tartelette 12€. Sur réservation avant le 17 juin au 06 15 09 16 64 ou 06 87 01 47 87 ou 07 82 98 30 33.

Buvette sur place. .

Le bourg Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 09 16 64

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English : Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix

L’événement Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze