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Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix

Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix

Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 19140 Condat-sur-Ganaveix

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Condat-sur-Ganaveix

Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix

Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Spectacle des enfants de l’école de Condat, groupe folklorique Las Chambas Finas et artistes locaux.
Repas steak frites avec viandes Limousine, Aubrac et Salers, fromage, tartelette 12€. Sur réservation avant le 17 juin au 06 15 09 16 64 ou 06 87 01 47 87 ou 07 82 98 30 33.
Buvette sur place.   .

Le bourg Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 09 16 64 

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English : Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix

L’événement Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze