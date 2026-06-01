Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix
Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix dimanche 21 juin 2026.
Condat-sur-Ganaveix
Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix
Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Spectacle des enfants de l’école de Condat, groupe folklorique Las Chambas Finas et artistes locaux.
Repas steak frites avec viandes Limousine, Aubrac et Salers, fromage, tartelette 12€. Sur réservation avant le 17 juin au 06 15 09 16 64 ou 06 87 01 47 87 ou 07 82 98 30 33.
Buvette sur place. .
Le bourg Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 09 16 64
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English : Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix
L’événement Fête de la musique à Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze