Fête de la musique à Courpiac Route du Bourg Courpiac samedi 27 juin 2026.

Courpiac

Fête de la musique à Courpiac

Route du Bourg Devant la mairie Courpiac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Courpiac célèbre la fête de la musique à fond avec un concert dès 18 h 30 Armonia, clarinettiste et chanteuse vous envoûtera, avant de laisser place à Feel of sofy à 20 h 30 et son style pop/rock/funk. Et pour terminer la soirée, Manada (reggae, roots, ska) montera sur scène à 22 h 30. Tout au long de la soirée, des food truck et une buvette vous fourniront l’énergie nécessaire pour profiter de ce moment de fête. Une tombola avec de nombreux lots à gagner sera aussi organisée. Entrée libre. .

Route du Bourg Devant la mairie Courpiac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 06 94 96 courpiacaccueil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique à Courpiac

L’événement Fête de la musique à Courpiac Courpiac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Entre-deux-Mers