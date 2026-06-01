Creutzwald

Fête de la musique à Creutzwald

Rue de la Bonne Fontaine Creutzwald Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Ville de Creutzwald et le Syndicat d’Initiative organisent la Fête de la Musique dans le cadre du magnifique du plan d’eau de Creutzwald. Pour un après-midi, le chant des oiseaux sera remplacé par des notes de musique de différents groupes. Ambiance festive avec petite restauration sur place.Tout public

0 .

Rue de la Bonne Fontaine Creutzwald 57150 Moselle Grand Est +33 3 87 81 89 90 ville@creutzwald.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Creutzwald and the Syndicat d’Initiative are organizing the Fête de la Musique at Creutzwald’s magnificent lake. For one afternoon, birdsong will be replaced by the music of various groups. Festive atmosphere, with light refreshments on site.

L’événement Fête de la musique à Creutzwald Creutzwald a été mis à jour le 2026-06-01 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE