Fête de la musique à Cugny Cugny
Fête de la musique à Cugny Cugny samedi 20 juin 2026.
Cugny
Fête de la musique à Cugny
Cugny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la musique à Cugny le samedi 20 juin 2026 à partir de 18 heures avec Rusty Jam et The Rainbows.
Restauration et buvette sur place.
Venez fêter la musique à Cugny le samedi 20 juin 2026 à partir de 18 heures avec Rusty Jam et The Rainbows.
Restauration et buvette sur place. .
Cugny 02480 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 50 28 mairie.cugny@wanadoo.fr
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English :
Come celebrate music in Cugny on Saturday June 20, 2026 from 6pm with Rusty Jam and The Rainbows.
Catering and refreshments on site.
L’événement Fête de la musique à Cugny Cugny a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois