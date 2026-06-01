Cugny

Fête de la musique à Cugny

Cugny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la musique à Cugny le samedi 20 juin 2026 à partir de 18 heures avec Rusty Jam et The Rainbows.

Restauration et buvette sur place.

Venez fêter la musique à Cugny le samedi 20 juin 2026 à partir de 18 heures avec Rusty Jam et The Rainbows.

Restauration et buvette sur place. .

Cugny 02480 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 50 28 mairie.cugny@wanadoo.fr

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English :

Come celebrate music in Cugny on Saturday June 20, 2026 from 6pm with Rusty Jam and The Rainbows.

Catering and refreshments on site.

L’événement Fête de la musique à Cugny Cugny a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois