Fête de la musique à Dives-sur-Mer – Dives-sur-Mer, 21 juin 2025 14:00, Dives-sur-Mer.

Fête de la musique à Dives-sur-Mer Le Ranch Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Des animations tout au long de la journée, des concerts, des jeux gonflables, et bien d’autres activités pour fêter la musique ! Programme disponible sur demande.

Le Ranch

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66

English : Fête de la musique à Dives-sur-Mer

Three groups of musicians will be present in Dives-sur-Mer to celebrate music!

5pm Duo of guitar and singing

6:30 pm The old spices group

9pm DJ l’Amnesia

German : Fête de la musique à Dives-sur-Mer

Akustik-Duo und Orchester werden in Dives-sur-Mer anwesend sein, um die Musik zu feiern!

18.30 bis 20 Uhr: Akustisches Duo Top of the Pops

21h bis 00h: Orchester Belle Époque

Italiano :

Intrattenimento per tutta la giornata, concerti, giochi gonfiabili e tante altre attività per celebrare la musica! Programma disponibile su richiesta.

Espanol :

Entretenimiento durante todo el día, conciertos, juegos hinchables y muchas otras actividades para celebrar la música Programa disponible previa solicitud.

