Épeugney

Fête de la musique à Épeugney

Place de l’église Épeugney Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir la 5e édition de la Fête de la Musique d’Epeugney. Rendez-vous dès 19h30 sur la place de l’Eglise au centre du village pour une soirée animée et conviviale.

De 20h à 22h30 environ, c’est le groupe local 12ème étage qui mettra l’ambiance en reprenant de grands tubes pop/rock. Dynamique, festif et dansant, de quoi enchanter toutes les générations ! (voir leur page facebook)

De 22h30 à minuit environ, nous vous proposons d’enflammer vous-même la place du village avec une deuxième partie de soirée consacrée au karaoké. Chauffez vos cordes vocales !

Et bien sûr nos buvette et stand restauration vous attendent de 19h30 à minuit (peut-être même un peu plus tôt) pour vous régaler. Au menu sandwichs, frites, gourmandises et assiettes à composer (saucisses, frites et/ou salades). Miam ! (affiche des tarifs à venir)

Au plaisir de vous y retrouver ! .

Place de l’église Épeugney 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la musique à Épeugney

L’événement Fête de la musique à Épeugney Épeugney a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON