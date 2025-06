Fête de la Musique à Estry – Rue de la Salle des Fêtes Valdallière 21 juin 2025 19:00

Le comité des fêtes de Estry organise une fête de la musique, dès 19h le groupe Train de nuit, karaoké et Rock’n’roll Circus. Restauration possible sur place, ainsi que Valdal, brasserie artisanale.

Rue de la Salle des Fêtes Estry

Valdallière 14410 Calvados Normandie comitedesfetesestry@gmail.com

English : Fête de la Musique à Estry

The Estry festival committee is organizing a music festival, starting at 7pm: the group Train de nuit, karaoke and Rock’n’roll Circus. Catering available on site, as well as Valdal, an artisanal brewery.

German : Fête de la Musique à Estry

Das Festkomitee von Estry organisiert ein Musikfest, ab 19 Uhr: die Gruppe Train de nuit, Karaoke und Rock’n’Roll Circus. Verpflegung vor Ort möglich, sowie Valdal, eine handwerkliche Brauerei.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Estry organizza un festival musicale, a partire dalle 19:00: il gruppo Train de nuit, il karaoke e il Rock’n’roll Circus. Il catering è disponibile sul posto, così come Valdal, una brasserie tradizionale.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Estry organiza un festival de música, a partir de las 19.00 h: el grupo Train de nuit, karaoke y Rock’n’roll Circus. Catering disponible in situ, así como Valdal, una brasserie tradicional.

