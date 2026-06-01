Fête de la musique à Etauliers Étauliers dimanche 21 juin 2026.

Étauliers

Fête de la musique à Etauliers

1 Place des Halles Étauliers Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche, nous vous proposons de prolonger le week-end avec une Fête de la Musique haute en couleurs, entre chansons, jazz, musiques du monde et rythmes ensoleillés. Une belle occasion de passer tout le week-end avec nous !

Au plaisir de vous retrouver nombreux au jardin Baffort ! .

1 Place des Halles Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine queskonfabrik@gmail.com

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English : Fête de la musique à Etauliers

L’événement Fête de la musique à Etauliers Étauliers a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde