Fête de la musique à Etauliers Étauliers
Fête de la musique à Etauliers Étauliers dimanche 21 juin 2026.
Étauliers
Fête de la musique à Etauliers
1 Place des Halles Étauliers Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le dimanche, nous vous proposons de prolonger le week-end avec une Fête de la Musique haute en couleurs, entre chansons, jazz, musiques du monde et rythmes ensoleillés. Une belle occasion de passer tout le week-end avec nous !
Au plaisir de vous retrouver nombreux au jardin Baffort ! .
1 Place des Halles Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine queskonfabrik@gmail.com
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English : Fête de la musique à Etauliers
L’événement Fête de la musique à Etauliers Étauliers a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde