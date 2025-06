Fête de la musique à Étretat Étretat 22 juin 2025 15:00

Seine-Maritime

Début : 2025-06-22 15:00:00

2025-06-22

Venez célébrer la musique à Étretat !

Rendez-vous sur la plage pour un après-midi musical face aux falaises ! Concerts en plein air, ambiance conviviale et panorama exceptionnel au programme.

Plage

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 23

English : Fête de la musique à Étretat

Come celebrate music in Étretat!

Join us on the beach for a musical afternoon overlooking the cliffs! Open-air concerts, a friendly atmosphere and an exceptional panorama are on the program.

German :

Feiern Sie die Musik in Étretat!

Treffen Sie sich am Strand zu einem musikalischen Nachmittag mit Blick auf die Klippen! Open-Air-Konzerte, gesellige Atmosphäre und ein außergewöhnliches Panorama stehen auf dem Programm.

Italiano :

Venite a festeggiare la musica a Étretat!

Unitevi a noi sulla spiaggia per un pomeriggio musicale con vista sulle scogliere! Concerti all’aperto, un’atmosfera amichevole e un panorama eccezionale sono tutti elementi in programma.

Espanol :

¡Venga a celebrar la música en Étretat!

Únase a nosotros en la playa para disfrutar de una tarde musical con vistas a los acantilados Conciertos al aire libre, un ambiente agradable y un panorama excepcional.

L’événement Fête de la musique à Étretat Étretat a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie