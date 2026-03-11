Fête de la musique à Eyburie Eyburie

Fête de la musique à Eyburie

95 Avenue Pierre et Marie Curie Eyburie Corrèze

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Fête de la musique à partir de 19h au bar le p’tit corrézien présence de l’orchestre Bernard Rual.

Buvette et restauration sur place. .

