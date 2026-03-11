Fête de la musique à Eyburie Eyburie
95 Avenue Pierre et Marie Curie Eyburie Corrèze
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Fête de la musique à partir de 19h au bar le p’tit corrézien présence de l’orchestre Bernard Rual.
Buvette et restauration sur place. .
95 Avenue Pierre et Marie Curie Eyburie 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 17 73 93
L’événement Fête de la musique à Eyburie Eyburie a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze