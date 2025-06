Fête de la musique à Falaise – Falaise 21 juin 2025 10:00

Calvados

Fête de la musique à Falaise centre ville Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Rendez-vous samedi 21 juin et préparez-vous à vibrer au son de toutes les musiques.

Au programme

• 10h-12h30 et 13h30-15h Portes ouvertes à l’École de Musique du Pays de Falaise Rue des Ursulines

• dans la matinée Concert à l’arbre Malté

• 11h30 Représentation de la chorale La Hûchette Place Belle Croix

• 16h Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Basse-cour du Château Guillaume-le-Conquérant

• 18h Concert au Bar du Centre Place Belle Croix

• 18h30 Concert à l’Arbre Malté Rue Amiral Courbet

• 18h30 Concert de l’ensemble Vol Ô Vent Douves du Forum-Théâtre de Falaise

• 18h30 Concert au Cochon de Lait Rue Trinité

• 19h Concert de Heaven’s Echo Parc de La Fresnaye

• 20h45 Concert du groupe Highland Safari Scène arrière du Forum-Théâtre de Falaise

centre ville

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26

English : Fête de la musique à Falaise

Join us on Saturday, June 21, and get ready to vibrate to the sound of all kinds of music.

On the program:

? 10am-12.30pm and 1.30pm-3pm: Open House at the Pays de Falaise Music School ? Rue des Ursulines

? in the morning: Concert at l’arbre Malté

? 11:30am: Performance by La Hûchette choir ? Place Belle Croix

? 4pm: Concert by the Harmonie du Pays de Falaise ? Lower courtyard of Château Guillaume-le-Conquérant

? 6pm: Concert at the Bar du Centre ? Place Belle Croix

? 6:30pm: Concert at Arbre Malté ? Rue Amiral Courbet

? 6:30pm: Concert by the Vol Ô Vent ensemble ? Douves du Forum-Théâtre de Falaise

? 6:30pm: Concert at Cochon de Lait ? Rue Trinité

? 7pm: Concert by Heaven?s Echo ? Parc de La Fresnaye

? 8:45pm: Concert by Highland Safari ? Scène arrière du Forum-Théâtre de Falaise

German : Fête de la musique à Falaise

Gehen Sie am Samstag, den 21. Juni, in die Schule und machen Sie sich bereit, zu den Klängen der verschiedensten Musikrichtungen zu vibrieren.

Auf dem Programm stehen :

? 10:00-12:30 Uhr und 13:30-15:00 Uhr: Tag der offenen Tür in der Musikschule des Pays de Falaise ? Rue des Ursulines (Straße der Ursulinen)

? am Vormittag: Konzert im Malté-Baum

? 11:30 Uhr: Auftritt des Chors La Hûchette ? Platz Belle Croix ?

? 16 Uhr: Konzert der Harmonie du Pays de Falaise ? Unterer Hof des Schlosses Guillaume-le-Conquérant ?

? 18 Uhr: Konzert in der Bar du Centre ? Platz Belle Croix

? 18.30 Uhr: Konzert im Arbre Malté ? Straße Amiral Courbet

? 18:30 Uhr: Konzert des Ensembles Vol Ô Vent ? Douves du Forum-Théâtre de Falaise ?

? 18.30 Uhr: Konzert im Cochon de Lait ? Straße Trinité

? 19 Uhr: Konzert von Heaven?s Echo ? Parc de La Fresnaye

? 20:45 Uhr: Konzert der Gruppe Highland Safari ? Hintere Bühne des Forum-Théâtre de Falaise

Italiano :

Sabato 21 giugno, unitevi a noi per una stravaganza musicale.

In programma:

10.00-12.30 e 13.30-15.00: porte aperte presso la Scuola di Musica del Pays de Falaise Rue des Ursulines

mattina: concerto presso l’arbre Malté

11.30: esibizione del coro La Hûchette Piazza Belle Croix

ore 16.00: Concerto della banda di ottoni del Pays de Falaise Cortile inferiore dello Château Guillaume-le-Conquérant

ore 18:00: Concerto al Bar du Centre Piazza Belle Croix

18.30: Concerto all’Arbre Malté Rue Amiral Courbet

18.30: concerto dell’ensemble Vol Ô Vent Douves du Forum-Théâtre de Falaise

18.30: Concerto al Cochon de Lait Rue Trinité

19.00: Concerto degli Heaven’s Echo Parco di La Fresnaye

20.45: Concerto degli Highland Safari Scène arrière du Forum-Théâtre de Falaise

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 21 de junio para disfrutar de un gran espectáculo musical.

En el programa:

? 10.00-12.30 h y 13.30-15.00 h: Puertas abiertas en la Escuela de Música del País de Falaise ? Rue des Ursulines

? por la mañana: Concierto en l’arbre Malté

? 11.30 h: Actuación del coro La Hûchette ? Plaza Belle Croix

? 16:00 h: Concierto de la banda de música de Pays de Falaise ? Patio bajo del castillo Guillaume-le-Conquérant

? 18:00 h: Concierto en el Bar du Centre ? Plaza Belle Croix

18.30 h: Concierto en el Arbre Malté ? Rue Amiral Courbet

18.30 h: Concierto del grupo Vol Ô Vent ? Douves du Forum-Teatro de Falaise

18.30 h: Concierto en el Cochon de Lait ? Rue Trinité

19.00 h: Concierto de Heaven’s Echo ? Parque de La Fresnaye

? 20.45 h: Concierto de Highland Safari ? Escena exterior del Forum-Théâtre de Falaise

