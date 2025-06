Fête de la musique à Felzins Felzins 21 juin 2025 15:00

Lot

Fête de la musique à Felzins le bourg Felzins Lot

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-06-21 15:00:00

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, Felzins célèbre les artistes amateurs et professionnels sur scène et dans la rue. Une journée festive, familiale et participative avec ateliers, chorale, concerts, jam et DJ jusqu’au bout de la nuit.

– 15h-16h Atelier slam (sur inscription)

– 18h-20h Scène ouverte

– 20h Chorale féministe de Felzins

– 20h30-22h Concert Gratt’ de la patt’

– 22h-0h Jam ouverte à tous

– 0h-2h DJ .

le bourg

Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com

English :

For the Fête de la Musique, Felzins celebrates amateur and professional artists on stage and in the street. A festive, family-friendly and participatory day of workshops, choirs, concerts, jams and DJs into the night.

German :

Anlässlich des Musikfests feiert Felzins Amateur- und Profikünstler auf der Bühne und auf der Straße. Ein festlicher, familienfreundlicher und partizipativer Tag mit Workshops, Chören, Konzerten, Jams und DJs bis in die Nacht.

Italiano :

Per la Fête de la Musique, Felzins celebra artisti dilettanti e professionisti sul palco e in strada. È una giornata di festa, adatta alle famiglie, con laboratori, cori, concerti, jam e DJ che vi intratterranno fino a notte fonda.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, Felzins celebra la presencia de artistas aficionados y profesionales en el escenario y en la calle. Es un día festivo y familiar de talleres, coros, conciertos, jams y DJs que te mantendrán entretenido hasta bien entrada la noche.

