Fête de la musique à Figeac Rue de Colomb Figeac 21 juin 2025 11:00

Lot

Fête de la musique à Figeac Rue de Colomb La halle Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 11:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Les élèves de l’école intercommunale de musique de Figeac vous invitent à plusieurs rendez-vous musicaux. Chœurs, ensembles instrumentaux et percussions se produiront dans différents lieux de la ville pour célébrer la musique sous toutes ses formes.

– 11h Concert à la cour d’honneur de la mairie (chorale, atelier vocal, ensembles d’instruments)

– 16h Concert sous la halle (orchestres, ensembles guitare et cuivres)

– À partir de 19h Batucada en déambulation dans la ville .

Rue de Colomb La halle

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 78 87

English :

Students from Figeac?s intercommunity music school invite you to several musical events. Choirs, instrumental ensembles and percussionists will be performing at various venues in the town to celebrate music in all its forms.

German :

Die Schülerinnen und Schüler der interkommunalen Musikschule von Figeac laden Sie zu mehreren musikalischen Veranstaltungen ein. Chöre, Instrumentalensembles und Schlagzeuger werden an verschiedenen Orten der Stadt auftreten, um die Musik in all ihren Formen zu feiern.

Italiano :

Gli studenti della scuola intercomunale di musica di Figeac vi invitano a una serie di eventi musicali. Cori, ensemble strumentali e percussionisti si esibiranno in vari luoghi della città per celebrare la musica in tutte le sue forme.

Espanol :

Los alumnos de la escuela intercomunal de música de Figeac le invitan a una serie de eventos musicales. Coros, conjuntos instrumentales y percusionistas actuarán en diversos lugares de la ciudad para celebrar la música en todas sus formas.

L’événement Fête de la musique à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Figeac