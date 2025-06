Fête de la musique à Fleury-sur-Andelle Fleury-sur-Andelle 21 juin 2025 19:00

Eure

Fête de la musique à Fleury-sur-Andelle Fleury-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

̂ ̀ – – !

Organisée par l’association AFC, la fête de la musique vous attend ce samedi 21 juin à partir de 19h !

Au programme ambiance festive, musique pour tous les goûts et un moment convivial à partager en famille ou entre amis !

️ Un repas est proposé sur place au tarif de 15€.

Il reste encore des places ! N’hésitez pas à contacter l’association AFC pour réserver.

Venez nombreux célébrer la musique avec nous !

Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie +33 7 75 75 16 86

English : Fête de la musique à Fleury-sur-Andelle

Organized by the AFC association, the fête de la musique awaits you this Saturday, June 21st from 7pm!

? On the program: a festive atmosphere, music for all tastes and a convivial moment to share with family and friends!

?? A meal is available on site for 15?

? Places are still available! Please contact the AFC association for reservations.

? Come and celebrate music with us!

German :

Das vom Verein AFC organisierte Musikfest erwartet Sie am Samstag, den 21. Juni ab 19 Uhr!

? Auf dem Programm stehen festliche Stimmung, Musik für jeden Geschmack und ein geselliger Moment, den man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann!

?? Ein Essen wird vor Ort zum Preis von 15? angeboten.

? Es sind noch Plätze frei! Zögern Sie nicht, den Verein AFC zu kontaktieren, um zu reservieren.

? Kommen Sie und feiern Sie mit uns die Musik!

Italiano :

Organizzata dall’associazione AFC, la Fête de la Musique si terrà sabato 21 giugno dalle 19.00!

? In programma: un’atmosfera di festa, musica per tutti i gusti e un momento conviviale da condividere con la famiglia e gli amici!

?? Verrà servito un pasto in loco per 15 persone.

? Ci sono ancora posti disponibili! Non esitate a contattare l’associazione AFC per prenotare.

? Venite a festeggiare la musica con noi!

Espanol :

Organizada por la asociación AFC, la Fiesta de la Música tendrá lugar el sábado 21 de junio a partir de las 19.00 horas

? En el programa: un ambiente festivo, música para todos los gustos y un momento de convivencia para compartir con la familia y los amigos

?? Se servirá una comida in situ para 15?

? Todavía quedan plazas disponibles No dude en ponerse en contacto con la asociación AFC para reservar.

? ¡Venga a celebrar la música con nosotros!

L’événement Fête de la musique à Fleury-sur-Andelle Fleury-sur-Andelle a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Lyons Andelle