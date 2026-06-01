Fête de la musique à Fontaine Notre-Dame Fontaine-Notre-Dame
Fête de la musique à Fontaine Notre-Dame Fontaine-Notre-Dame samedi 20 juin 2026.
Fontaine-Notre-Dame
Fête de la musique à Fontaine Notre-Dame
Fontaine-Notre-Dame Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fontaine-Notre-Dame fête la musique !
Rendez-vous le samedi 20 juin pour une soirée festive et musicale ouverte à tous !
Au programme
– 18h les élèves du lycée Henri Martin
– 20h solo guitare
– 20h30 le duo Sing and Song vous fera revivre les plus grands tubes des années 80 dans une ambiance conviviale et entraînante !
Venez nombreux partager cette belle soirée en musique !
Fontaine-Notre-Dame fête la musique !
Rendez-vous le samedi 20 juin pour une soirée festive et musicale ouverte à tous !
Au programme
– 18h les élèves du lycée Henri Martin
– 20h solo guitare
– 20h30 le duo Sing and Song vous fera revivre les plus grands tubes des années 80 dans une ambiance conviviale et entraînante !
Venez nombreux partager cette belle soirée en musique ! .
Fontaine-Notre-Dame 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 97 07 mairie.fontaine-notre-dame0085@orange.fr
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English :
Fontaine-Notre-Dame Celebrates Music!
Join us on Saturday, June 20, for a festive evening of music open to everyone!
On the program:
– 6:00 p.m.: Students from Henri Martin High School
– 8:00 p.m.: guitar solo
– 8:30 p.m.: The duo Sing and Song will take you back to the biggest hits of the ’80s in a friendly and lively atmosphere!
Come out in large numbers to share this wonderful evening of music!
L’événement Fête de la musique à Fontaine Notre-Dame Fontaine-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois