Fête de la musique à Fontaine Notre-Dame Fontaine-Notre-Dame samedi 20 juin 2026.

Fontaine-Notre-Dame

Fête de la musique à Fontaine Notre-Dame

Fontaine-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fontaine-Notre-Dame fête la musique !

Rendez-vous le samedi 20 juin pour une soirée festive et musicale ouverte à tous !

Au programme

– 18h les élèves du lycée Henri Martin

– 20h solo guitare

– 20h30 le duo Sing and Song vous fera revivre les plus grands tubes des années 80 dans une ambiance conviviale et entraînante !

Venez nombreux partager cette belle soirée en musique !

Fontaine-Notre-Dame fête la musique !

Rendez-vous le samedi 20 juin pour une soirée festive et musicale ouverte à tous !

Au programme

– 18h les élèves du lycée Henri Martin

– 20h solo guitare

– 20h30 le duo Sing and Song vous fera revivre les plus grands tubes des années 80 dans une ambiance conviviale et entraînante !

Venez nombreux partager cette belle soirée en musique ! .

Fontaine-Notre-Dame 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 97 07 mairie.fontaine-notre-dame0085@orange.fr

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English :

Fontaine-Notre-Dame Celebrates Music!

Join us on Saturday, June 20, for a festive evening of music open to everyone!

On the program:

– 6:00 p.m.: Students from Henri Martin High School

– 8:00 p.m.: guitar solo

– 8:30 p.m.: The duo Sing and Song will take you back to the biggest hits of the ’80s in a friendly and lively atmosphere!

Come out in large numbers to share this wonderful evening of music!

L’événement Fête de la musique à Fontaine Notre-Dame Fontaine-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois